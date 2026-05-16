Vollsperrung

Sieben Verletzte bei Unfall auf der A81

Drei Autos sind an einem Unfall auf der A81 beteiligt. Beim Fahrspurwechsel soll es zur Kollision gekommen sein.

Die Autobahn wurde zwischenzeitlich voll gesperrt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Autobahn wurde zwischenzeitlich voll gesperrt. (Symbolbild)

Zimmern ob Rottweil (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 81 sind sieben Menschen teils schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kollidierten am Freitagabend zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Villingen zunächst zwei Autos beim Fahrspurwechsel.

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Ein dritter Wagen prallte demnach trotz einer Notbremsung in die beiden anderen Fahrzeuge. Alle drei Autos wurden umhergeschleudert. Zwei Wagen kamen im Grünstreifen zum Stehen, ein weiteres Fahrzeug blieb auf der rechten Spur stehen.

Mehrere Insassen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

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