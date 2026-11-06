Landkreis Ludwigsburg

Sieben Verletzte bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in Korntal-Münchingen werden sieben Menschen werden verletzt. Das Gebäude ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

Insgesamt 17 Bewohner mussten das verrauchte Gebäude verlassen. Foto: Karsten Schmalz/dpa
Insgesamt 17 Bewohner mussten das verrauchte Gebäude verlassen.

Korntal-Münchingen (dpa/lsw) - Bei einem Wohnungsbrand in Korntal-Münchingen (Landkreis Ludwigsburg) sind sieben Menschen verletzt worden. 17 Bewohner mussten das Gebäude verlassen, wie die Polizei am späten Abend mitteilte. Der Brand wurde demnach gegen 21.00 Uhr gemeldet. Die Ursache sei noch unklar.

Sechs der Verletzten wurden ambulant behandelt. Ein Mensch kam ins Krankenhaus. Betroffen von dem Feuer war den Angaben zufolge nur eine Wohnung. Wegen der starken Rauchentwicklung ist das gesamte Gebäude derzeit jedoch nicht bewohnbar.

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