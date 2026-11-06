Sieben Verletzte bei Wohnungsbrand
Bei einem Wohnungsbrand in Korntal-Münchingen werden sieben Menschen werden verletzt. Das Gebäude ist vorerst nicht mehr bewohnbar.
Korntal-Münchingen (dpa/lsw) - Bei einem Wohnungsbrand in Korntal-Münchingen (Landkreis Ludwigsburg) sind sieben Menschen verletzt worden. 17 Bewohner mussten das Gebäude verlassen, wie die Polizei am späten Abend mitteilte. Der Brand wurde demnach gegen 21.00 Uhr gemeldet. Die Ursache sei noch unklar.
Sechs der Verletzten wurden ambulant behandelt. Ein Mensch kam ins Krankenhaus. Betroffen von dem Feuer war den Angaben zufolge nur eine Wohnung. Wegen der starken Rauchentwicklung ist das gesamte Gebäude derzeit jedoch nicht bewohnbar.