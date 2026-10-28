Unfälle

Siebenjähriger bei Unfall mit Radfahrer verletzt

Ein Junge rennt aus einem Hauseingang. Im selben Moment fährt ein Zwölfjähriger mit seinem Fahrrad vorbei. Was dann passiert.

Der Junge wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der Radfahrer stürzte. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Der Junge wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der Radfahrer stürzte. (Symbolbild)

Kirchheim unter Teck (dpa/lsw) - Ein siebenjähriger Junge ist bei einem Unfall mit einem zwölf Jahre alten Radfahrer in Kirchheim unter Teck (Landkreis Esslingen) verletzt worden. Der Siebenjährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Der Radfahrer war demnach am Dienstag durch einen Durchgang zwischen mehreren Wohnhäusern gefahren, als der Junge plötzlich aus einem Hauseingang rannte. 

Wegen einer Hecke habe der Zwölfjährige das Kind nicht sehen können und es sei zum Zusammenstoß gekommen. Der Zwölfjährige stürzte mit seinem Rad, blieb nach ersten Erkenntnissen der Beamten aber unverletzt.

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