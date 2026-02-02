Notfälle

Siebenjähriges Mädchen stirbt in Fastnachts-Vereinsheim

In einem Vereinsheim in Sulz am Neckar kommt es zu einem Unglück - ein Mädchen stirbt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
Die Staatsanwaltschaft ermittelt. (Symbolbild)

Sulz am Neckar (dpa/lsw) - Ein siebenjähriges Mädchen ist in Sulz am Neckar (Landkreis Rottweil) von einer umstürzenden Theke getroffen und tödlich verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich vergangenen Mittwoch in den Räumen eines Fastnachtsvereins, wie die Staatsanwaltschaft am Montag auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatte der «Schwarzwälder Bote» berichtet.

Demnach fand zu dem Zeitpunkt in dem Vereinsheim ein Selbstverteidigungskurs für Kinder statt. Wie es zu dem Unglück kam, werde ermittelt, so die Staatsanwaltschaft. Weitere Angaben wurden zunächst nicht mitgeteilt.

