Vierjähriges Mädchen stirbt in Kita

Ein tragisches Unglück hat sich in einer kommunalen Kindertagesstätte in Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis) ereignet. Wie die Polizei bestätigte, wurde am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr ein vierjähriges Kind leblos im Außenbereich gefunden. Die sofort eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen seien leider erfolglos geblieben, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen.

In Limburgerhof und der Region herrscht angesichts des Unglücksfalls tiefe Betroffenheit und Anteilnahme. Man habe noch am Donnerstagabend die Eltern aller Kindergartenkinder über das Unglück informiert und der betroffenen Familie die Anteilnahme ausgesprochen, sagte ein Sprecher der Gemeinde Limburgerhof. Die kommunale Kindertagesstätte blieb am Freitag geschlossen und wird auch am Montag noch nicht geöffnet sein. Aktuell plane man mit einer Aufnahme des Betriebs in der Kita am Dienstag. Aber das sei noch ungewiss, so der Sprecher. Zum Unfallhergang könne man nichts sagen. Die Ermittlungen seien Sache von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft, hieß es.