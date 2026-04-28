Sieg gegen Porto: Melsungen macht Schritt zum Finalturnier

Kassel (dpa/lhe) - Die Handballer der MT Melsungen haben den Grundstein für das Erreichen des Final-Turniers in der European League gelegt. Der Bundesligist gewann das Viertelfinal-Hinspiel gegen den portugiesischen Club FC Porto mit 28:23 (12:8). Beste Werfer waren David Mandic mit acht sowie Aaron Mensing und Timo Kastening mit fünf Toren.

Melsungen erwischte einen guten Start. Vor allem in der Abwehr standen die Nordhessen sehr kompakt und ließen wenig zu. So schaffte Porto erst in der siebten Minute den ersten Treffer. Die MT hingegen zeigte sich vorn flexibel, es fehlte aber die letzte Konzentration und Konsequenz. So lag die Wurfquote unter 60 Prozent. Glück, dass Porto gleich drei Siebenmeter vergab und nicht mal 40 Prozent seiner Angriffe im Tor unterbrachte.

Simic überragend - Mandic überzeugt als Torschütze

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Das lag auch an MT-Torwart Nebojsa Simic, der mit starken Paraden den Vorsprung konstant hielt, ehe seine Vorderleute sechs Minuten ohne Tor blieben. Porto kam ran, doch ein kleiner Zwischenspurt stellte den alten Vier-Tore-Abstand wieder her.

Nach der Pause war erneut Melsungen wacher und baute den Vorsprung aus. Doch auch dieses Mal fehlte den Hausherren die Konstanz. Der Bundesligist gab das Spiel wieder kurz aus der Hand, sodass die Gäste von sechs auf zwei Tore verkürzen konnten. Mit einem zusätzlichen Feldspieler, teilweise auch dank einiger Tempogegenstöße und vor allem Simic zog Melsungen wieder davon.