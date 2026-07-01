Industrie

Siemens investiert in Hessen - 700 neue Jobs

Der Konzern will für 300 Millionen Euro in Frankfurt und Offenbach ausbauen. Der Standort profitiert von hoher Nachfrage unter anderem durch KI.

Siemens-Chef Roland Busch investiert in Frankfurt und Offenbach. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Siemens-Chef Roland Busch investiert in Frankfurt und Offenbach. (Archivbild)

Frankfurt/Offenbach/München (dpa) - Siemens will in Hessen 300 Millionen Euro investieren und 700 neue Arbeitsplätze schaffen. In den beiden Werken in Frankfurt will der Konzern seine Produktion von elektrischen Schaltanlagen ausbauen, wie er mitteilt. Zudem wird ein Teil der Vorproduktion an einen neuen Standort in Offenbach ausgelagert. Dadurch sollen die Fertigungskapazitäten insgesamt signifikant gesteigert werden. Die Arbeitsplätze sollen auf alle drei Standorte verteilt bis 2030 entstehen. 

Die in Frankfurt gefertigten Schaltanlagen sind laut Siemens weltweit immer gefragter. «Ob Rechenzentren, Elektromobilität oder industrielle Automatisierung - die Nachfrage nach intelligenter Elektrifizierung wächst weltweit», sagt Siemens-Chef Roland Busch. Um diese zu bedienen, baue man den Standort aus. 

Ein wichtiger Treiber der Nachfrage ist der Boom der KI mit hohen Investitionen für Rechenzentren. «Der Markt für Data Center boomt weltweit mit Wachstumsraten weit über zehn Prozent», sagt Peter Körte, Chef der Sparte Smart Infrastructure, zu der die Werke gehören. «Die nächste Generation von Rechenzentren entsteht gerade.» Diese seien «industrielle Großanlagen mit einem riesigen Strombedarf. Dazu brauchen wir Schaltanlagen der nächsten Generation. Das technische Herzstück für die künftigen Superhirne der Industrie. Und die bauen wir hier in Frankfurt.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Das Schaltanlagenwerk Frankfurt besteht derzeit aus zwei Werken mit rund 2.800 Mitarbeitenden in Produktion, Forschung und Entwicklung sowie Automatisierung. Der neue Standort in Offenbach soll auf einem gemieteten Gelände entstehen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Siemens und Nvidia rufen neue industrielle Revolution aus
Technikmesse CES

Siemens und Nvidia rufen neue industrielle Revolution aus

Virtuelle Fabriken bauen, Roboter trainieren, Probleme lösen, bevor sie entstehen – was Siemens und Nvidia jetzt mit KI-Anwendungen industriell möglich machen wollen.

07.01.2026

Siemens startet Allianz für industrielle KI
Digitalisierung

Siemens startet Allianz für industrielle KI

Bei der allgemeinen künstlichen Intelligenz mag Europa abgehängt sein, bei KI für die Industrie stehen die Chancen besser - Siemens will mit einer Allianz seine Chancen verbessern.

23.09.2025

Millioneninvestition

Siemens schafft 400 zusätzliche Jobs in Frankfurt

Der Technologiekonzern steckt weitere Millionen in den Standort Frankfurt. Die Erweiterung der Produktionsflächen soll auch neue Arbeitsplätze bringen.

13.06.2024

Künstliche Intelligenz

Microsoft: KI reif für industrielle Produktionsprozesse

Microsoft investiert Milliarden in Künstliche Intelligenz. Doch sind die KI-Systeme bereits belastbar genug, um in der Industrie im großen Stil eingesetzt zu werden?

22.04.2024

Industrie

Siemens baut Standort Erlangen für halbe Milliarde aus

In Deutschland wird über die Deindustrialisierung diskutiert, Siemens investiert in den Standort. Man fühle sich damit «nicht als Geisterfahrer», so Konzernchef Busch.

13.07.2023