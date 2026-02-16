Signalstörung führt zu Problemen bei S-Bahnen in Frankfurt
Eine technische Störung sorgt für Teilausfälle und Verspätungen. Das Problem sei behoben, hieß es. Folgen könne es aber noch haben.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine Signalstörung im S-Bahn-Tunnel in Frankfurt hat zu Problemen im Berufsverkehr geführt. Betroffen gewesen seien alle Züge, die durch den Tunnel fahren, sagte ein Bahnsprecher. Zuvor hatte hessenschau.de berichtet.
Auf der Homepage des RMV wurden zeitweise die S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8 und S9 genannt. Nach Angaben des Bahnsprechers kam es zu Verspätungen und Teilausfällen. Die Signalstörung sei um 7.20 Uhr nach etwas mehr als einer Stunde behoben worden. Dennoch könne es noch zu «Folgeverzögerungen» kommen, sagte der Sprecher.