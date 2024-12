Silvester droht - ruhige Orte für ängstliche Hunde

Frankfurt/Sulzbach (dpa/lhe) - Der Jahreswechsel wird von vielen Hundehaltern mit Bangem entgegengesehen: Ihre Tiere fürchten sich vor der Knallerei und dem Feuerwerk, manche werden sogar panisch und versuchen, zu flüchten. Am 31. Dezember 2023 und 1. Januar 2024 seien insgesamt 457 entlaufene Hunde gemeldet worden, teilte das Haustierregister Tasso in Sulzbach mit. Das seien fast dreimal so viele wie an einem durchschnittlichen Tag.