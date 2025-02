Skispringerin Reisch verpasst Podest in Willingen

Willingen (dpa) - Skispringerin Agnes Reisch hat beim Heim-Weltcup in Willingen das Podest knapp verpasst. Die 25-jährige Deutsche sprang am zweiten Tag der Skisprung-Party an der Mühlenkopfschanze in Hessen auf Rang fünf. Nach dem ersten Durchgang war Reisch Vierte. Es gab einen norwegischen Doppelsieg: Eirin Kvandal gewann vor Anna Odine Ström. Die Österreicherin Jacqueline Seifriedsberger landete auf Rang drei.