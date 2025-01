Deutsches Skisprung-Team auf Rang drei in Willingen

Willingen (dpa) - Die deutschen Skispringer haben beim Heim-Weltcup in Willingen etwas Selbstvertrauen in schwierigen Zeiten gesammelt. Andreas Wellinger, Philipp Raimund, Katharina Schmid und Selina Freitag sprangen im Mixed-Team-Wettkampf auf dem dritten Platz. «Es wird nicht so groß gefeiert wie ein Sieg, aber ich denke, wir werden schon mal anstoßen.», sagte Freitag in der ARD.