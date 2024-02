Wellinger und Raimund Zweite im Super-Team-Skispringen

Das Super-Team feierte im vergangenen Jahr in Lake Placid Premiere im Weltcup. Statt wie beim Team üblich vier Athleten sind in diesem Wettbewerb nur zwei Sportler gefragt, die dafür je drei Sprünge absolvieren. Auch beim Skifliegen in Oberstdorf ist in diesem Winter ein Super-Team-Wettkampf geplant.