Rechtzeitig vor Ferienbeginn

Skyline-Bahn am Flughafen Frankfurt fährt wieder

Nach technischen Anpassungen fährt die neue Skyline-Bahn am Frankfurter Flughafen wieder – zunächst mit reduzierter Geschwindigkeit und nächtlichen Pausen für Inspektionen.

Die Skyline-Bahn fährt wieder - wenn auch etwas langsamer (Archivbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Die Skyline-Bahn fährt wieder - wenn auch etwas langsamer (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die neue Skyline-Bahn am Frankfurter Flughafen fährt wieder. Rechtzeitig vor Beginn der Sommerferien Ende Juni konnte der fahrerlose Zug, der das neue Terminal 3 mit den übrigen Bereichen des Flughafens verbindet, am Montag wieder in Betrieb genommen werden. 

«Nach technischen Anpassungen an der Trasse, einer umfassenden Prüfung aller Fahrzeuge sowie mehreren Softwareupdates wurden die Ursachen der bisherigen Störungen behoben», teilte der Flughafenbetreibers Fraport mit. 

Die 5,6 Kilometer lange Skyline-Bahn hatte erst vor einigen Wochen ihren Betrieb aufgenommen. Fraport setzte das Verkehrsmittel dann Ende Mai außer Betrieb, und als Ersatz wurde ein Bus-Shuttle eingesetzt. «Grund dafür waren wiederkehrende technische Störungen, deren Ursachen im Vorfeld nicht erkennbar waren und sich erst im laufenden Betrieb unter zunehmender Auslastung gezeigt haben», hieß es. 

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Bahn fährt zunächst etwas langsamer - mit 50 Kilometern pro Stunde

Der Betrieb wurde nun mit bis zu acht Fahrzeugen und einer Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde wiederaufgenommen. «Zuvor war die Bahn mit bis zu 70 Stundenkilometern unterwegs, diese Geschwindigkeit wollen wir auch perspektivisch wieder erreichen», sagte ein Fraport-Sprecher. Normalerweise sollen die vollautomatischen Züge stündlich bis zu 4.000 Menschen in jeweils rund acht Minuten über die Strecke bringen.

Vereinzelte technischen Störungen ließen sich auch jetzt nicht ausschließen, hieß es. Aufgrund notwendiger Streckenkontrollen und weiterer Optimierungen würden zunächst weiter nächtliche Inspektionen durchgeführt. «Um die Einschränkungen für die Passagiere und die Beschäftigten möglichst gering zu halten, stellt Fraport den Betrieb der Bahn bis auf weiteres täglich zwischen 23 und 4 Uhr ein.» In dieser Zeit verkehre dann erneut der Bus-Shuttle zwischen den Terminals.

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