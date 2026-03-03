Skyliners Frankfurt verpflichten australischen Forward
Frankfurts Bundesliga-Basketballer legen für die Saison-Schlussphase personell nach.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Basketballer der Skyliners Frankfurt haben sich für den Rest der Bundesligasaison mit Jacob Holt verstärkt. Der 2,08 Meter große Australier wechselt von den Brisbane Bullets zu den Hessen, bei denen er am Mittwoch erstmals mit der Mannschaft trainieren soll.
Der 22 Jahre alte Holt, der unlängst sein Länderspieldebüt für Australien feierte, kann sowohl auf der Center- als auch der Forward-Position eingesetzt werden. Der Tabellen-Zwölfte verspricht sich von dem Neuzugang wichtige Impulse im Kampf um einen Play-Off-Platz.
«Jacobs Verpflichtung ist nötig geworden, weil wir uns auf der großen Position absichern müssen. Wir sind sehr froh, dass wir ihn unmittelbar vor Ablauf der Wechselfrist unter Vertrag nehmen konnten», sagte Frankfurts Sport-Geschäftsführer Sebastian Gleim.