Smudo: Fantastische Vier waren «nie so eine politische Band»

Hamburg (dpa) - Für Rapper Smudo ist es ein «Lichtblick», dass Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen. Mit den Fantastischen Vier will er auf Demos aber lieber nicht auftreten. «Die Leute kommen auch so», sagte der 56-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Zwar sei «antifaschistisch sein» in der Anfangszeit der Gruppe «en vogue» gewesen. «Allerdings waren wir nie so eine politische Band», sagte Smudo.