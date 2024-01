Scholz zu Demonstrationen gegen rechts: «Das macht Mut»

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz drückt seine Dankbarkeit über Demonstranten aus, die «gegen Rassismus, Hetze und für unsere freiheitliche Demokratie» auf die Straße gehen. Das schrieb der SPD-Politiker auf der Plattform X, vormals Twitter. «Das macht Mut und zeigt: Wir Demokratinnen und Demokraten sind viele - viel mehr als diejenigen, die spalten wollen.» In den vergangenen Tagen haben in mehreren Städten zahlreiche Menschen gegen rechts demonstriert.

Anlass waren Berichte des Medienhauses Correctiv vorige Woche über ein bis dahin nicht bekanntes Treffen von Rechtsradikalen mit Politikern von AfD und CDU in einer Potsdamer Villa vom 25. November. Der frühere Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, hatte dort nach eigenen Angaben über «Remigration» gesprochen. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang.