Alternative Antriebe

So beliebt sind Elektroautos im Südwesten

In Baden-Württemberg wächst das Interesse an E-Autos. Mehr als ein Viertel aller Neuwagen fahren ausschließlich mit Strom. Nur in zwei Bundesländern sind E-Autos noch beliebter.

Elektroautos sind im Aufwind - aber nicht überall gleichermaßen. (Archivbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa
Elektroautos sind im Aufwind - aber nicht überall gleichermaßen. (Archivbild)

Flensburg/Stuttgart (dpa/lsw) - In Baden-Württemberg sind E-Autos immer stärker gefragt. Von Januar bis Juni machten reine Stromer 28,3 Prozent der Pkw-Neuzulassungen aus, wie aus Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervorgeht. Insgesamt waren es gut 57.700 Fahrzeuge. Im Gesamtjahr 2025 hatte die E-Auto-Quote im Südwesten noch bei 21,0 Prozent gelegen.

Aktuell erleben Elektroautos einen Aufschwung. Dazu tragen neben dem verbesserten Modellangebot auch die neue Förderung des Bundes und die hohen Preise für Benzin und Diesel bei. 

Baden-Württemberg spielt damit in Deutschland weit vorn mit: Bundesweit lag der Anteil reiner Elektroautos an den Pkw-Neuzulassungen im ersten Halbjahr bei 24,8 Prozent. Im Ländervergleich waren E-Autos in dem Zeitraum nur in Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein beliebter. Der Südwesten lag - wie bereits 2025 - auf dem dritten Platz. Schlusslichter waren Hamburg und Sachsen-Anhalt. Dort waren E-Autos zuletzt eher Ladenhüter. 

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Mit Plug-in-Hybriden an der Spitze

Zählt man Fahrzeuge mit einem Plug-in-Hybrid dazu, liegt der Südwesten sogar an der Spitze: Der Anteil beider Kategorien an den Neuzulassungen lag bei 41,3 Prozent - so hoch wie aktuell nirgends in Deutschland (2025: 34,9 Prozent).

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