Abfall

So bitten Hessens Städte Müllsünder zur Kasse

Zigarettenkippen oder Hundekot einfach liegenlassen - das kann in Hessen für die Verursacher richtig teuer werden. Wie die Städte Müllsünden ahnden.

Für das achtlose Wegwerfen von Zigarettenkippen werden in einigen Städten Hessens hohe Bußgelder fällig. (Symbolbild) Foto: Fabian Sommer/dpa
Für das achtlose Wegwerfen von Zigarettenkippen werden in einigen Städten Hessens hohe Bußgelder fällig. (Symbolbild)

Hanau/Kassel/Rüsselsheim (dpa/lhe) - Auch wenn sich die Verursacher oft nur schwer ermitteln lassen - für illegal entsorgte Abfälle können in Hessens Städten hohe Bußgelder fällig werden. So bittet die Stadt Rüsselsheim Abfallsünder, die dingfest gemacht werden, für das achtlose Wegwerfen von Taschentüchern oder Getränke-Dosen mit 25 Euro zur Kasse. 

Teurer wird es bei größeren Vergehen: Wenn Sperrmüll, Autoreifen, Müllsäcken oder Bauschutt nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, werden je nach Umfang mindestens 150 Euro fällig. Bei illegaler Entsorgung von Sonderabfällen wie Altöl oder Nachtspeicheröfen verhängt die Stadt noch deutlich höhere Geldbußen - und verlangt auch die Entsorgungskosten durch den Städteservice oder einen zertifizierten Fachbetrieb zurück.

Bis zu 5.000 Euro Geldbuße in Kassel 

Auch in Kassel müssen sich Müllsünder teils auf empfindliche Geldbußen einstellen. Wenn ein Verursacher ermittelt werden kann, müsse er die Kosten für die Abfallentsorgung sowie eine Verwaltungsgebühr bezahlen, erklärt die Stadt Kassel. Es drohen Geldbußen von bis zu 5.000 Euro.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Höhere Geldbußen in Hanau

In Hanau werden Müll-Vergehen wie das Wegwerfen von Kippen und Hinterlassen von Hundekot seit Februar deutlich schärfer geahndet - die Geldbußen wurden in einzelnen Fällen um mehr als 230 Prozent erhöht. Für weggeworfene Zigarettenkippen oder Kaugummis werden nun 120 Euro fällig (zuvor 75 Euro), das Füttern von Tauben kostet nun 200 Euro statt 75 Euro.

Wer Hundekot im öffentlichen Raum liegen lässt und erwischt wird, muss in Hanau 400 Euro zahlen – zuvor waren es 120 Euro. Auf Spielplätzen oder anderen sensiblen Flächen stieg das Bußgeld sogar von 200 auf 600 Euro. Begleitet wird die Erhöhung durch mehr Kontrollen der Hanauer Stadtpolizei – sowohl uniformiert als auch in ziviler Kleidung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hessens Städte beklagen hohe Kosten der Wegwerfmentalität
Abfall

Hessens Städte beklagen hohe Kosten der Wegwerfmentalität

Müll neben statt im Abfalleimer - Hessens Städte kämpfen mit hohen Reinigungskosten und mahnen mehr Verantwortungsbewusstsein von Bürgerinnen und Bürgern an.

01.06.2026

Kippen, Kot und Körner: Städte ziehen die Bußgeldschraube an
Kommunen und Sauberkeit

Kippen, Kot und Körner: Städte ziehen die Bußgeldschraube an

Weggeworfener Müll, nicht weggeräumter Hundekot und Taubenfutter auf Plätzen: Hessens Städte greifen durch. Wer glaubt, unentdeckt davonzukommen, kann eine teure Überraschung erleben.

16.02.2026

Mehr Bußgeld gegen mehr Dreck
Kommunen und Sauberkeit

Mehr Bußgeld gegen mehr Dreck

Hanau setzt auf höhere Bußgelder und mehr Kontrollen gegen Müll im Stadtbild. Auch Frankfurt verschärft die Strafen, während andere Städte andere Wege wählen.

16.02.2026

Wie Kommunen Müllsünder abschrecken
Reifen, Elektroschrott und Co.

Wie Kommunen Müllsünder abschrecken

Mit einer neuen Kampagne will Offenbach gegen illegales Müllabladen vorgehen. Auch andere Städte in Hessen kämpfen mit wachsenden Abfallbergen und hohen Kosten.

16.04.2025

Rücksicht

Tübingen erhöht Bußgelder für achtlos weggeworfenen Müll

10.07.2023