So bitten Hessens Städte Müllsünder zur Kasse

Hanau/Kassel/Rüsselsheim (dpa/lhe) - Auch wenn sich die Verursacher oft nur schwer ermitteln lassen - für illegal entsorgte Abfälle können in Hessens Städten hohe Bußgelder fällig werden. So bittet die Stadt Rüsselsheim Abfallsünder, die dingfest gemacht werden, für das achtlose Wegwerfen von Taschentüchern oder Getränke-Dosen mit 25 Euro zur Kasse.

Teurer wird es bei größeren Vergehen: Wenn Sperrmüll, Autoreifen, Müllsäcken oder Bauschutt nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, werden je nach Umfang mindestens 150 Euro fällig. Bei illegaler Entsorgung von Sonderabfällen wie Altöl oder Nachtspeicheröfen verhängt die Stadt noch deutlich höhere Geldbußen - und verlangt auch die Entsorgungskosten durch den Städteservice oder einen zertifizierten Fachbetrieb zurück.

Bis zu 5.000 Euro Geldbuße in Kassel

Auch in Kassel müssen sich Müllsünder teils auf empfindliche Geldbußen einstellen. Wenn ein Verursacher ermittelt werden kann, müsse er die Kosten für die Abfallentsorgung sowie eine Verwaltungsgebühr bezahlen, erklärt die Stadt Kassel. Es drohen Geldbußen von bis zu 5.000 Euro.

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Höhere Geldbußen in Hanau

In Hanau werden Müll-Vergehen wie das Wegwerfen von Kippen und Hinterlassen von Hundekot seit Februar deutlich schärfer geahndet - die Geldbußen wurden in einzelnen Fällen um mehr als 230 Prozent erhöht. Für weggeworfene Zigarettenkippen oder Kaugummis werden nun 120 Euro fällig (zuvor 75 Euro), das Füttern von Tauben kostet nun 200 Euro statt 75 Euro.