So gehen die Freilichtmuseen in die neue Saison

Stuttgart (dpa/lsw) - Einmal die Zeit zurückdrehen? In Freilichtmuseen kann man zumindest in längst vergangene Epochen eintauchen. Sie vermitteln mit erhaltenen Originalbauten oder Nachbildungen ein Bild von Geschichte, das losgelöst von Vitrinen und den Grenzen von klassischen Museumswänden Vergangenheit erlebbar machen soll. Die Auswahl in Baden-Württemberg ist groß - und die meisten sind schon wieder geöffnet.