So hoch steigen die Temperaturen am Wochenende
Von Nebel am Morgen bis Sonne am Nachmittag: So entwickelt sich das Wetter in Baden-Württemberg laut DWD-Vorhersage in den kommenden Tagen.
Stuttgart (dpa/lsw) - Zum Wochenende gibt der Spätsommer noch einmal alles: Für Baden-Württemberg kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) zumindest in einigen Regionen bis zu 27 Grad am Sonntag an. Allerdings überquert am Freitag ein schwacher Tiefausläufer den Süden Deutschlands, so dass es zunächst noch etwas wechselhafter werden dürfte.
Mancherorts Regen am Freitag möglich
Der Prognose zufolge dominieren am Freitag anfangs viele Wolken. Im Norden und Westen könne es örtlich etwas regnen. Im Verlauf des Nachmittags soll sich die Sonne zunehmend durchsetzen. Die Höchstwerte dürften zwischen 17 und 23 Grad liegen. Dazu wehe schwacher Wind aus Südwest bis West.
In der Nacht zum Samstag werde es zunehmend gering bewölkt. Stellenweise könne sich Nebel bilden. Vor allem im Süden sei örtlich mit Sichtweiten unter 150 Metern zu rechnen, teilte der DWD mit. Autofahrer sollten also Obacht geben, bis sich der Nebel am Vormittag auflöst. Die Frühwerte sollen am Samstagmorgen voraussichtlich bei 10 bis 6 Grad liegen.
Wochenende startet sonnig
Am Samstag erwarten die Fachleute einen Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibe trocken bei Temperaturen von 20 Grad im Bergland bis 26 Grad im Rheintal. Der Wind wehe meist schwach aus Südwest bis West.
Sonntag wird zunächst noch freundliches Wetter erwartet. Im Tagesverlauf verdichte sich von Nordwesten her die Bewölkung, hieß es. In Nordbaden sei örtlich schauerartig verstärkter Regen möglich. Die Höchsttemperaturen lägen bei 20 Grad im Bergland und bis 27 Grad im Breisgau.
Der Wind wehe schwach bis mäßig aus West, in Böen vor allem im Bergland teils stark. Auf Schwarzwaldgipfeln seien starke bis stürmische Böen möglich. In der Nacht zum Montag bleibe es stark bewölkt mit örtlich etwas Regen. Die Temperaturen sinken der Vorhersage zufolge auf 12 bis 8 Grad ab.