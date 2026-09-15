Gesellschaft

So kommen Ältere an kostenfreie Digitalberatung

Ob Einzelberatung im Wohnzimmer oder Gruppenkurs im Nachbarschaftstreff: Die Di@-Lotsen bringen digitale Hilfe direkt zu den Menschen.

Das Projekt bietet kostenfreie Beratung durch ehrenamtliche Lotsinnen und Lotsen - ob in Gruppen oder bei den Ratsuchenden zu Hause. (Foto Archiv) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
Das Projekt bietet kostenfreie Beratung durch ehrenamtliche Lotsinnen und Lotsen - ob in Gruppen oder bei den Ratsuchenden zu Hause. (Foto Archiv)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ältere Menschen, die in Hessen Rat im Umgang mit digitaler Technik suchen, finden vielerorts Angebote der sogenannten Di@-Lotsen. Das Projekt soll für die wohnortnahe Vermittlung digitaler Kompetenzen sorgen. Während des gesamten Projektzeitraums von 2021 bis Ende 2025 seien rund 14.500 Menschen erreicht worden - über Gruppenberatungen und -kurse, Einzelberatung, Hausbesuche sowie über digitale Beratung, erklärte eine Sprecherin der Di@-Lotsen-Koordinierungsstelle auf Anfrage.

Um das Angebot vor Ort zu verankern, wurden lokale Stützpunkte geschaffen. Sie machen das Angebot bekannt, geben mobile Technik wie Tablets an die Lotsinnen und Lotsen heraus und koordinieren Angebot und Nachfrage wohnortnah, wie es auf der Homepage des hessischen Digitalministeriums heißt.

Hessenweit gibt es nach Angaben der Sprecherin derzeit 80 solcher Stützpunkte und gut 700 geschulte und ehrenamtlich tätige Di@-Lotsinnen und Di@-Lotsen. Die Gruppen- oder Einzelangebote fänden häufig in Einrichtungen wie Familienzentren oder Mehrgenerationenhäusern, in Gemeindehäusern, Büchereien und Nachbarschaftstreffs oder in Kooperation mit Seniorenheimen statt. Ratsuchende können auf Eigeninitiative teilnehmen, oder sie werden von den kooperierenden Einrichtungen darauf aufmerksam gemacht. Die Workshops seien niedrigschwellig und stets kostenfrei, erklärte die Sprecherin.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Keine Angst vorm Handy - Digital-Lotsen helfen Senioren
Computer und Gesellschaft

Keine Angst vorm Handy - Digital-Lotsen helfen Senioren

Wie ältere Menschen dank ehrenamtlicher Helfer lernen, Theaterkarten zu buchen und WhatsApp-Gruppen zu gründen.

22.12.2025

Auch Übungsgeräte werden an Ältere verteilt
Computer und Gesellschaft

Auch Übungsgeräte werden an Ältere verteilt

Bis zu 1.500 Euro Technik-Förderung pro Stützpunkt: Was hinter Hessens Digital-Lotsen-Projekt steckt.

22.12.2025

Weinheim: Stadtseniorenrat veranstaltet Smartphone-Kurse
Sicher mit dem Handy unterwegs

Weinheim: Stadtseniorenrat veranstaltet Smartphone-Kurse

Fit für die digitale Zukunft: Der Weinheimer Stadtseniorenrat bietet praxisorientierte Kurse und individuelle Beratung für ältere Menschen an.

21.08.2025

Hilfe im Alltag

Mehrere Beratungsangebote unterstützen speziell Ältere

Ältere Menschen brauchen manchmal eine besondere Beratung - etwa, wenn sie plötzlich allein sind. Auch bei Fragen rund um die digitale Welt gibt es in Hessen Angebote speziell für diese Generation.

13.08.2024

Gesellschaft

Ministerin ermuntert Senioren zur Teilnahme an Digitalkursen

Die Tochter per WhatsApp zum Kaffee einladen, mit dem Enkel am Studienort einen Videochat starten: In einem landesweiten Projekt lernen ältere Bürger den Umgang mit digitalen Techniken.

06.03.2024