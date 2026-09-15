So kommen Ältere an kostenfreie Digitalberatung
Ob Einzelberatung im Wohnzimmer oder Gruppenkurs im Nachbarschaftstreff: Die Di@-Lotsen bringen digitale Hilfe direkt zu den Menschen.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Ältere Menschen, die in Hessen Rat im Umgang mit digitaler Technik suchen, finden vielerorts Angebote der sogenannten Di@-Lotsen. Das Projekt soll für die wohnortnahe Vermittlung digitaler Kompetenzen sorgen. Während des gesamten Projektzeitraums von 2021 bis Ende 2025 seien rund 14.500 Menschen erreicht worden - über Gruppenberatungen und -kurse, Einzelberatung, Hausbesuche sowie über digitale Beratung, erklärte eine Sprecherin der Di@-Lotsen-Koordinierungsstelle auf Anfrage.
Um das Angebot vor Ort zu verankern, wurden lokale Stützpunkte geschaffen. Sie machen das Angebot bekannt, geben mobile Technik wie Tablets an die Lotsinnen und Lotsen heraus und koordinieren Angebot und Nachfrage wohnortnah, wie es auf der Homepage des hessischen Digitalministeriums heißt.
Hessenweit gibt es nach Angaben der Sprecherin derzeit 80 solcher Stützpunkte und gut 700 geschulte und ehrenamtlich tätige Di@-Lotsinnen und Di@-Lotsen. Die Gruppen- oder Einzelangebote fänden häufig in Einrichtungen wie Familienzentren oder Mehrgenerationenhäusern, in Gemeindehäusern, Büchereien und Nachbarschaftstreffs oder in Kooperation mit Seniorenheimen statt. Ratsuchende können auf Eigeninitiative teilnehmen, oder sie werden von den kooperierenden Einrichtungen darauf aufmerksam gemacht. Die Workshops seien niedrigschwellig und stets kostenfrei, erklärte die Sprecherin.