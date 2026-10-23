Nahverkehr eingeschränkt

So kommt man trotz Frankfurt Marathon durch die Stadt

Wegen des Frankfurt Marathons kommt es am Sonntag zu Einschränkungen bei zahlreichen Straßenbahn- und Buslinien. U-Bahnen und S-Bahnen fahren dafür teils verstärkt.

Der Frankfurt Marathon startet in diesem Jahr mit rund 3.000 Läufern mehr als im Vorjahr. (Archivbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Der Frankfurt Marathon startet in diesem Jahr mit rund 3.000 Läufern mehr als im Vorjahr. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - An diesem Sonntag kommt es wegen des Frankfurt Marathons zu Straßensperrungen sowie Ausfällen von Bussen und Straßenbahnen. Wer ungehindert vorankommen möchte, sollte auf S-Bahnen und U-Bahnen ausweichen, rät die städtische Nahverkehrsgesellschaft Traffiq. Diese fahren teils mit längeren Zügen und in dichterem Takt. 

Die 42,195 Kilometer lange Strecke führt durch die Innenstadt, über den Opernplatz, entlang des Mains bis zum Zieleinlauf in der Festhalle. Zahlreiche Straßen im Innenstadtbereich sowie entlang der Laufstrecke in Sachsenhausen, Niederrad, Goldstein und Schwanheim über Nied und die Mainzer Landstraße sind nach Angaben des Veranstalters Mainova zwischen 5.00 Uhr und 20.00 Uhr gesperrt. 

Wer den Frankfurter Stadtkern meiden will, kann diesen über die Autobahnen und Bundesstraßen umfahren. Der Weg aus dem Stadtkern heraus führt am Sonntag am besten über eine der Umfahrungsstraßen.

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Innenstadt rund um Operplatz großflächig gesperrt

Im Start- und Zielbereich rund um die Friedrich-Ebert-Anlage und den Messeturm ist demnach mit den größten Einschränkungen zu rechnen. Wer mit dem Auto in die Altstadt möchte, muss bis 12.45 Uhr von Westen her den Theatertunnel nutzen. Danach ist die Zufahrt über die Kurt-Schumacher-Straße oder die Battonstraße möglich. Der Innenstadtbereich zwischen Neuer Mainzer Straße, Opernplatz, Eschenheimer Tor und Hauptwache wird laut Veranstalter zwischen 9.00 Uhr und circa 16.45 Uhr vollständig gesperrt. 

Grundsätzlich sei die Strecke ab 30 Minuten vor Ankunft der ersten Läuferinnen und Läufer nicht mehr befahrbar, heißt es vom Veranstalter. Wichtige Anlaufpunkte wie der Hauptbahnhof, der Flughafen und Krankenhäuser seien weiterhin jederzeit mit dem Auto erreichbar. 

Neuer Teilnehmerrekord

Der Frankfurt Marathon startet am Sonntag in der 43. Auflage um 10.00 Uhr erstmals in fünf Wellen. Der Veranstalter verzeichnet in diesem Jahr einen neuen Teilnehmerrekord von 19.676 Läuferinnen und Läufern. Das seien 3.000 Menschen mehr als im Vorjahr. Bereits seit Mitte August sei der Lauf ausgebucht. In allen Wettbewerben zusammen würden am Sonntag über 30.000 Menschen starten, hieß es.

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