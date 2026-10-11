Neues Beratergremium

So lässt sich Özdemir bald von Teenagern beraten

Tausende Jugendliche im Südwesten bekommen bald besondere Post. Per Los wird entschieden, wer Ministerpräsident Özdemir künftig regelmäßig in politischen Fragen Ratschläge erteilen darf.

Özdemir ist erst seit ein paar Monaten Ministerpräsident. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Özdemir ist erst seit ein paar Monaten Ministerpräsident. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Mehr als 5.000 Jugendliche in Baden-Württemberg sollen bald Post bekommen: Mit etwas Glück dürfen sie künftig Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) in politischen Fragen beraten. Für die Bildung eines neuen Jugendberaterkreises hat das Staatsministerium den Auswahlprozess gestartet. Wer einen Platz in dem Gremium bekommt, entscheidet das Los. Angeschrieben werden Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren.

«Wir wollen nicht nur über junge Menschen reden, sondern regelmäßig mit ihnen», sagte Özdemir der Deutschen Presse-Agentur. In wiederkehrenden Treffen sollen die Jugendlichen mit ihm über verschiedene landespolitische Themen sprechen und ihn bei seiner Arbeit unterstützen. Der Regierungschef hatte das Vorhaben bereits in seiner Regierungserklärung im Mai angekündigt.

Zufallsauswahl soll Vielfalt abbilden

Das Auswahlverfahren ist komplex: Das Staatsministerium nimmt zunächst Kontakt zu 26 zufällig ausgelosten Kommunen im Land auf. Über deren Einwohnermeldeämter werden anschließend mehr als 5.000 ebenfalls zufällig ausgewählte Jugendliche angeschrieben. Aus den Rückmeldungen der Jugendlichen werden schließlich die endgültigen Mitglieder des Beraterkreises ausgelost – es sollen 20 Jugendliche ausgewählt werden. So sollen unterschiedliche Lebenswirklichkeiten und die Vielfalt junger Menschen im Land abgebildet werden.

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Der Beraterkreis soll für zunächst zwei Jahre einberufen werden. Er wolle die Sichtweisen und Bedürfnisse junger Menschen noch stärker in den Mittelpunkt seiner politischen Arbeit rücken, sagte Özdemir. Die nächste Generation in Baden-Württemberg müsse noch dieselben Chancen auf gute Arbeit, Wohlstand und gesellschaftlichen Aufstieg haben wie die Generationen vor ihr.

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