Ministerpräsident

Özdemir: Stapel Krawatten von Kretschmann geschenkt bekommen

Cem Özdemir hat von seinem Vorgänger Winfried Kretschmann Krawatten geschenkt bekommen. Nicht alle könne man noch tragen, sagt Özdemir. Aber wer weiß, vielleicht kommen sie wieder in Mode.

Özdemir über Kretschmann: «Er hat mir einen ganzen Stapel Krawatten geschenkt.» (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa
Özdemir über Kretschmann: «Er hat mir einen ganzen Stapel Krawatten geschenkt.» (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Vor dem Spiegel dürfte Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) dank seinem Vorgänger Winfried Kretschmann (Grüne) künftig die Qual der Wahl haben. «Er hat mir einen ganzen Stapel Krawatten geschenkt», sagte Özdemir dem «Spiegel». 

«Die sind teuer, und man kann nie genug davon haben», sage er dazu als sparsamer Schwabe. «Nicht alle kann man noch tragen, einige sind etwas zu breit, aber wer weiß, vielleicht kommen die aussortierten eines Tages wieder in Mode», sagte Özdemir. 

Am Wahlabend im März hatte Özdemir bereits den grün-weiß gestreiften Schlips getragen, den Kretschmann bei seinem Wahlsieg 2011 getragen hatte. Die Krawatte habe er Özdemir geschenkt, sagte Kretschmann damals.

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