Warum Özdemir zum Einstand ein Lauftrikot geschenkt bekam

Stuttgart (dpa) - Schon vor der Wahlannahme hat der frisch gekürte baden-württembergische Ministerpräsident Cem Özdemir sein erstes Geschenk erhalten. Landtagspräsident Thomas Strobl (CDU), ebenfalls neu im Amt, reichte dem Grünen-Politiker ein Lauftrikot in den Landesfarben schwarz-gelb mit der Aufschrift «Baden-Württembergliebe».

Es sei ein Geschenk, das einen Blumenstrauß überdauere, sagte Strobl zum passionierten Jogger Özdemir und ergänzte: «Ich weiß, dass man ähnlich wie in der Politik Ausdauer beim Laufen braucht.» Zudem sei Özdemir nun der Kapitän «des stärksten und schönsten Landes, das es in Deutschland gibt». Mit seinem Präsent war Strobl allerdings überpünktlich. Erst nach der Übergabe fragte er den neuen Regierungschef, ob er die Wahl auch annimmt.

Özdemir war kurz zuvor im Landtag gewählt worden. Der 60-Jährige ist damit der erste Regierungschef mit türkischen Wurzeln in der Geschichte der Bundesrepublik und nach seinem Vorgänger Winfried Kretschmann der zweite grüne Ministerpräsident Deutschlands. Özdemir führt eine Neuauflage der grün-schwarzen Koalition an.