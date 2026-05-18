Ehemalige Ministerpräsidenten

Was sich Günther Oettinger von Winfried Kretschmann wünscht

15 Jahre lang regierte und prägte Kretschmann die Baden-Württemberger. Nun ist der ehemalige Ministerpräsident im Ruhestand. Einer seiner Vorgänger, Günther Oettinger, hat einen Wunsch an ihn.

Günther Oettinger (r) wünscht sich, dass sich Winfried Kretschmann (l) weiter zu Wort meldet. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Günther Oettinger (r) wünscht sich, dass sich Winfried Kretschmann (l) weiter zu Wort meldet. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs ehemaliger Ministerpräsident Günther Oettinger hofft darauf, dass sich Winfried Kretschmann auch künftig in den öffentlichen Diskurs einbringt. «Es wäre einfach schön, wenn er sich zu großen Fragen der Gesellschaft weiter zu Wort meldet», sagte der CDU-Politiker der «Schwäbischen Zeitung». 

Er wünsche Kretschmann, dass er gesund bleibe und Lust habe, sich bei sinnvollen Veranstaltungen öffentlich einzuschalten. Kretschmann mit seiner Erfahrung und Solidität zu hören bei Festtagen oder Stadtjubiläen, das wünsche er sich. «Natürlich ohne Özdemir und Hagel zu bevormunden», sagte Oettinger, der von 2005 bis 2010 Ministerpräsident in Baden-Württemberg war.

Die Ära von Langzeit-Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) endete in der vergangenen Woche nach 15 Jahren. Sein Nachfolger ist der Grünen-Politiker Cem Özdemir, dessen Stellvertreter der CDU-Innenminister Manuel Hagel ist.

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