Leicht salzig

So schmeckt Kamelmilch-Eis

Morbus Crohn brachte Eismacher Thomas Micolino zur Kamelmilch. Jetzt möchte der Deutsche Eis-Meister auch den WM-Titel mit der ungewöhnlichen Kreation.

Gelatiere Thomas Micolino mit seinem Kamelmilch-Eis. Foto: Marijan Murat/dpa
Gelatiere Thomas Micolino mit seinem Kamelmilch-Eis.

Rottenburg am Neckar/Las Vegas (dpa/lsw) - Mit Eis aus Kamelmilch möchte der Deutsche Meister Thomas Micolino auch bei der WM in Las Vegas überzeugen. Bei seinen Kunden ist die Sorte längst einer der Favoriten. Viele beschreiben die Kreation als «anders». Simone Schmid wird etwas konkreter: «Es ist sehr cremig, erfrischend und gleichzeitig knackig.» 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Erfinder aus Rottenburg am Neckar (Landkreis Tübingen) selbst sagt, im Vergleich zu herkömmlichem Milcheis sei die Sorte «Kamelatte» etwas salziger, cremiger und schneeweiß. Sie ist eine Kombination aus Kameleis, geräuchertem Dattelhonig, Pistazien und Polenta. 

Damit tritt Micolino nun vom 24. bis 26. März beim Gelato Festival World Masters in den USA an. Der 36-Jährige will sich dort mit den 70 besten Eismachern aus aller Welt messen. «Ich bin zu 110 Prozent auf diese Weltmeisterschaft fokussiert», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Wegen der chronischen Darmentzündung Morbus Crohn musste der Eismacher lange auf herkömmliche Milchprodukte verzichten. Kamelmilch dagegen war erlaubt. «Da ist mir ein Licht aufgegangen», sagte der Gelatiere.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gold weg, Bronze gerettet: Eis-Paar Hase/Volodin strahlt
Eiskunstlauf-Entscheidung

Gold weg, Bronze gerettet: Eis-Paar Hase/Volodin strahlt

Nach dem Paarlauf-Kurzprogramm lagen Minerva Hase und Nikita Volodin noch in Führung. Doch in der Kür können sie dem immensen Druck nicht ganz standhalten - es reicht aber für eine Medaille.

16.02.2026

Große Abschiedsgala für Thomas Müller
Ende einer Bayern-Ikone

Große Abschiedsgala für Thomas Müller

Eine der größten Karrieren in der Geschichte des FC Bayern nähert sich dem Ende. Im letzten Spiel im Stadion seines Herzensclubs darf der Rekordmeister beim Rekordmeister mit der Schale jubeln.

10.05.2025

Genuss

Steigende Temperaturen und neue Trends: Eis-Saison beginnt

Ob ausgefallen, klassisch oder vegan - wenn am Wochenende vielerorts die Eisdielen öffnen, ist wohl für jeden Eis-Liebhaber etwas dabei. Ein Trend steht diese Saison besonders hoch im Kurs.

17.02.2024

Buntes

Berliner Florist gewinnt Weltmeisterschaft

Ein Berliner Florist ist zum Gewinner der Floristik-Weltmeisterschaft in England gekürt worden. Warum er die Jury überzeugen konnte.

10.09.2023

Eisdielen

Das sind die Eistrends in diesem Jahr

Eiscafés zaubern vor dem Start der Saison in ihren Versuchsküchen. Favorit der Eismacher in diesem Jahr: Kompositionen mit Alkohol. Welche Sorte ein Verkaufsschlager wird, hängt auch vom Wetter ab.

05.04.2023