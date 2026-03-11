So schmeckt Kamelmilch-Eis

Rottenburg am Neckar/Las Vegas (dpa/lsw) - Mit Eis aus Kamelmilch möchte der Deutsche Meister Thomas Micolino auch bei der WM in Las Vegas überzeugen. Bei seinen Kunden ist die Sorte längst einer der Favoriten. Viele beschreiben die Kreation als «anders». Simone Schmid wird etwas konkreter: «Es ist sehr cremig, erfrischend und gleichzeitig knackig.»

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Der Erfinder aus Rottenburg am Neckar (Landkreis Tübingen) selbst sagt, im Vergleich zu herkömmlichem Milcheis sei die Sorte «Kamelatte» etwas salziger, cremiger und schneeweiß. Sie ist eine Kombination aus Kameleis, geräuchertem Dattelhonig, Pistazien und Polenta.

Damit tritt Micolino nun vom 24. bis 26. März beim Gelato Festival World Masters in den USA an. Der 36-Jährige will sich dort mit den 70 besten Eismachern aus aller Welt messen. «Ich bin zu 110 Prozent auf diese Weltmeisterschaft fokussiert», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.