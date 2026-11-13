So sonnig wird das Wochenende im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Wenn sich die Niederschläge verzogen haben, steht Baden-Württemberg ein kühles, aber recht sonniges Herbstwochenende bevor. Erst Sonntagnachmittag soll laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Baden leichter Regen einsetzen.

Nachts bis minus 5 Grad und vereinzelt Glätte

Am Freitag solle es Richtung Allgäu zunächst noch etwas Niederschlag geben. Im weiteren Tagesverlauf dürfte es dort weitgehend trocken werden. Im restlichen Land zeigt sich die Sonne den Angaben zufolge häufiger als Wolken. Der schwache Wind komme aus nördlicher Richtung. Die Höchstwerte sollen bei örtlich 3 Grad im Bergland und bei bis zu 10 Grad im Rheingraben liegen.

Die Nacht zum Samstag dürfte klar und verbreitet frostig werden, dabei könnten sich Nebel und Hochnebel bilden. Die Tiefstwerte sollen zwischen 0 und minus 5 Grad liegen, vereinzelt könnte es glatt werden.

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Wo es Samstag am wärmsten wird

Am Samstag lösen sich Nebel und Hochnebel im Laufe des Vormittags voraussichtlich auf. Örtlich könnte lockere Quellbewölkung entstehen, meist dürfte aber viel Sonne scheinen. Die Höchstwerte sollen bei 3 Grad bei Merklingen auf der Schwäbischen Alb und bei 8 Grad in den Niederungen im Norden und Westen liegen. Meist wehe ein schwacher Wind aus Osten, in freien Lagen vor allem des Berglands seien einzelne frische Böen möglich.

Die Nacht zum Sonntag soll der Vorhersage zufolge gering bewölkt oder klar werden. Vor allem am Rhein, an der Donau und in Oberschwaben könne sich Nebel bilden. Die Temperaturen sollen auf plus 2 bis minus 4 Grad sinken.

Wo es am Sonntag nass wird