So viel Schnee soll im Südwesten fallen

Stuttgart (dpa/lsw) - Polare Meeresluft bringt am Wochenende ein Winter-Comeback in den Südwesten. Noch bleibe der Schnee vielerorts nicht liegen, doch das werde sich im Laufe des Nachmittags ändern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. «Die Schneefallgrenze wird im Laufe des Tages deutlich sinken», sagte ein Meteorologe.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Bis zum Abend können in Lagen zwischen 600 und 800 Metern bis zu fünf Zentimeter Neuschnee fallen. Oberhalb von 1.000 Metern sind im Bergland sogar bis zu 15 Zentimeter möglich. Dort werden zudem kräftige Windböen erwartet. Auch in der Nacht zum Sonntag kann es – insbesondere in Richtung Bodensee und im Allgäu – zeitweise schneien.