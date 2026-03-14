Winterwetter

So viel Schnee soll im Südwesten fallen

Im Schwarzwald und im Allgäu wird es wieder winterlich: Eine Kaltfront bringt Schnee, Windböen und glatte Straßen. Wo der Schnee liegen bleiben soll.

Im Schwarzwald wird es wieder winterlich – wie hier auf dem Schauinsland bei Freiburg. (Archivbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Im Schwarzwald wird es wieder winterlich – wie hier auf dem Schauinsland bei Freiburg. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Polare Meeresluft bringt am Wochenende ein Winter-Comeback in den Südwesten. Noch bleibe der Schnee vielerorts nicht liegen, doch das werde sich im Laufe des Nachmittags ändern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. «Die Schneefallgrenze wird im Laufe des Tages deutlich sinken», sagte ein Meteorologe. 

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Bis zum Abend können in Lagen zwischen 600 und 800 Metern bis zu fünf Zentimeter Neuschnee fallen. Oberhalb von 1.000 Metern sind im Bergland sogar bis zu 15 Zentimeter möglich. Dort werden zudem kräftige Windböen erwartet. Auch in der Nacht zum Sonntag kann es – insbesondere in Richtung Bodensee und im Allgäu – zeitweise schneien.

Wer am Wochenende im Südwesten unterwegs ist, sollte daher mit Glätte rechnen. Vor allem nachts und in den Morgenstunden könne es auf Straßen und Wegen rutschig sein, so der Deutsche Wetterdienst.

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