Wetterdienst

Baden-Württemberg: Kaltlufteinbruch bringt Schnee und Sturm

Der Deutsche Wetterdienst hat vor Schnee, Glätte, Gewittern und stürmischen Böen in Baden-Württemberg gewarnt. Im Schwarzwald fällt teils viel Neuschnee.

Winter kommt zurück in die Region. (Symbolfoto)
Winter kommt zurück in die Region. (Symbolfoto)

Baden-Württemberg. Der Deutsche Wetterdienst hat vor Schneefall, Glätte, Gewittern und stürmischen Böen in Baden-Württemberg gewarnt.

Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, strömte hinter einer nach Süden abgezogenen Kaltfront feuchtkalte Luft polaren Ursprungs ins Land.

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Am Donnerstag kam es verbreitet zu Schauern, ab mittleren Lagen fiel Schneeregen oder Schnee. Im Schwarzwald lagen oberhalb von etwa 800 Metern bis zum Vormittag 5 bis 15 Zentimeter Neuschnee, in Staulagen bis zu 25 Zentimeter. Auf der Schwäbischen Alb und im Allgäu wurden 1 bis 5 Zentimeter erwartet, in Staulagen bis zu 10 Zentimeter.

Auch abseits der höheren Lagen trat stellenweise Glätte durch geringe Schneemengen auf. Bei kräftigen Schnee- oder Graupelschauern konnte es vorübergehend auch in tieferen Regionen glatt werden. Bis in die Nacht zum Freitag kamen oberhalb von etwa 600 bis 800 Metern weitere 1 bis 5 Zentimeter Schnee hinzu.

Am Nachmittag traten örtlich kurze Graupelgewitter auf. Dabei waren Windböen um 60 km/h möglich. Generell wehte der Wind vor allem in Hochlagen des Schwarzwaldes und auf den Kammlagen der Alb stark bis stürmisch mit Böen bis 60 km/h, anfangs auch um 70 km/h. Auch in tieferen Lagen waren bei Schauern und Gewittern zeitweise Böen zwischen 50 und 60 km/h möglich.

Bis zum Morgen trat gebietsweise Frost auf. In der Nacht zum Freitag wurde verbreitet leichter Frost erwartet. Dabei bestand erneut Glättegefahr durch Schnee oder überfrierende Nässe.

Eine Aktualisierung der Warnlage sollte spätestens um 10.30 Uhr erfolgen. (tak)

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