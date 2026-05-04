So viele Einkommensmillionäre gibt es im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Anzahl der Spitzenverdiener mit einem Einkommen von einer Million Euro und mehr ist im Südwesten weiter gestiegen. 2022 gab es in Baden-Württemberg 5.676 Einkommenmillionärinnen und -millionäre, wie das Statistische Landesamt in Fellbach bei Stuttgart mitteilte. Das waren 234 mehr als ein Jahr zuvor. Aktuellere Zahlen lagen nicht vor. Wegen der langen Fristen zur Einreichung einer Steuererklärung warten die Statistiker eine längere Zeit ab, bevor sie Zahlen zu diesem Thema auswerten.

Der Großteil der Millioneneinkommen stammt aus unternehmerischer Tätigkeit: Für fast zwei Drittel der Betroffenen sind Einkünfte aus einem Gewerbebetrieb die wichtigste Einnahmequelle. Seltener kommen die höchsten Einkünfte aus klassischen Angestelltenverhältnissen oder freiberuflicher Arbeit. Einnahmen aus Kapitalanlagen wie Aktien werden seit der Einführung der Abgeltungsteuer in der Statistik nur noch teilweise erfasst.

Spitzenreiter bleibt Baden-Baden

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Auf 10.000 Steuerpflichtige kamen im Südwesten demzufolge rechnerisch 9,6 Einkommensmillionäre. Spitzenreiter bei der sogenannten Millionärsdichte bleibt der Stadtkreis Baden-Baden mit einem Wert von 25. Dahinter folgten 2022 Heidelberg (18,4) und Stuttgart (17,2). Am niedrigsten fällt die Millionärsdichte im Landkreis Lörrach mit 5,6 aus.

In absoluten Zahlen lag die Landeshauptstadt mit 576 Einkommensmillionären vorn. Es folgten den Angaben nach der Landkreis Ludwigsburg (280) und der Landkreis Esslingen (251). Am unteren Ende rangierten der Kreis Heidenheim und der Neckar-Odenwald-Kreis mit jeweils 49.

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