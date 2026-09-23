So viele Menschen ertranken im «Jahrhundertsommer»

Bad Nenndorf (dpa/lsw) - Trotz des baden-württembergischen «Jahrhundertsommers» ist die Zahl der tödlich verunglückten Menschen in Seen, Flüssen oder Schwimmbädern kaum gestiegen. Zwischen Anfang Mai und dem Ende der Sommerferien (Stand: 15. September) ertranken 26 Menschen - 2 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft mitteilte.

Vor allem der Juni hatte für viele Badende tödliche Folgen: Starben im vergangenen Jahr 7 Menschen, so kamen im vergangenen Juni 13 Badende ums Leben.

Vor allem junge Menschen gefährdet - und Männer

Noch deutlich mehr Menschen wären im Sommer wohl ertrunken, hätten nicht Rettungskräfte und auch Badegäste rechtzeitig geholfen, wie DLRG-Präsidentin Ute Vogt sagte. «Allein unsere Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer befreiten erneut Hunderte Personen aus Lebensgefahr im Wasser», sagte sie - und betonte, das werde auch künftig so sein, schließlich steige die Zahl junger Menschen in der Nachwuchsausbildung. Jeder zusätzliche Rettungsschwimmer mache «Deutschlands Gewässer ein Stück sicherer».

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Immerhin 14 Todesfälle entfielen auf Menschen im Alter über 60 Jahren, das waren 6 mehr als im Vorjahreszeitraum. Während die Zahl der Badetoten unter den Senioren deutlich zulegte, ging die der Ertrunkenen im Alter zwischen 31 und 60 Jahren zurück von 14 auf 8. Besonders gefährlich, nicht zum ersten Mal: Seen und Teiche, dort starben die meisten Menschen (19). Aber auch Flüsse und Bäche gelten mit vielen Todesfällen (9) als Gefahr für Badende. Drei Menschen verloren in Schwimmbädern ihr Leben.

Viele Todesfälle in Bayerns Seen

Die meisten tödlichen Unfälle beim sommerlichen Baden aber gab es in Bayern: In dem Land mit seinen vielen Seen starben zwischen Januar und Mitte September 61 (Vorjahreszeitraum: 73) Menschen, dahinter folgten Nordrhein-Westfalen mit 54 (38) Badetoten und schließlich Baden-Württemberg (2026: 35/2025: 34).