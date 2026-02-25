So viele Menschen haben das TV-Triell im SWR verfolgt
Zur besten Sendezeit sind kurz vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg die Spitzenkandidaten von Grünen, CDU und AfD im TV gegeneinander angetreten. Hat das die Menschen vor die Bildschirme gelockt?
Stuttgart (dpa/lsw) - 90 Minuten zur besten Sendezeit: Bundesweit haben 516.000 Menschen am Dienstagabend die TV-Dreierdebatte zur Landtagswahl im SWR verfolgt. 459.000 davon hätten in Baden-Württemberg zugesehen - der Marktanteil in Baden-Württemberg habe damit bei 16 Prozent gelegen. Die Zahlen seien vorläufig und es fehlten noch die Zahlen des Streams in der ARD-Mediathek, teilte der SWR mit.
Die anschließende Analyse der Debatte hätten bundesweit dann noch 359.000 Menschen gesehen, davon 315.000 in Baden-Württemberg. Der Marktanteil habe hier 13,1 Prozent betragen.
Landtagswahl am 8. März
Um die Gunst der Wählerinnen und Wähler hatten die Spitzenkandidaten Cem Özdemir (Grüne), Manuel Hagel (CDU) und Markus Frohnmaier (AfD) gekämpft.
Am 8. März findet in Baden-Württemberg die Landtagswahl statt. Amtsinhaber Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) tritt nicht mehr an. In Umfragen bleibt die CDU mit Abstand stärkste Kraft, auch wenn die Grünen zuletzt etwas aufholten.