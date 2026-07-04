Invasive Art

So viele Nutrias haben Hessens Jäger erlegt

Nutrias stammen aus Südamerika und gelten als invasiv. Wie viele Exemplare Hessens Jäger nun erlegt haben und warum das für den Hochwasserschutz wichtig ist.

Nutrias gelten als invasive Art. (Archivbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Nutrias gelten als invasive Art. (Archivbild)

Suhl/Kassel (dpa/lhe) - Während Jägerinnen und Jäger deutschlandweit in Summe immer mehr Nutrias erlegen, ist die Zahl in Hessen zuletzt zurückgegangen. Im Jagdjahr 2024/2025 seien es 1.874 Tiere gewesen - nach 2.556 in der vorherigen Saison, teilte der Deutsche Jagdverband auf dem Bundesjägertag in Suhl mit. Im Zehnjahresvergleich ist die Zahl aber deutlich gestiegen. In der Saison 2014/2015 waren demnach 610 Tiere getötet worden.

Die Art gilt als invasiv. Daher sei Deutschland verpflichtet, den Bestand einzudämmen, hieß es zur Erläuterung. Die ursprünglich aus Südamerika stammenden Nutrias vernichteten Schilfgürtel und setzten damit zahlreichen Vogel-, Fisch- und Amphibienarten zu. Außerdem unterhöhlten die Tiere Deichanlagen und gefährdeten so den Hochwasserschutz.

In Hessen ist für Nutrias seit dem 1. April eine ganzjährige Bejagung möglich. Zuvor war die Jagd nur vom 1. September bis 28. Februar erlaubt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Spitzenreiter Niedersachsen

Mit rund 54.000 sind dem Jagdverband zufolge die meisten Tiere im vergangenen Jagdjahr in Niedersachsen erlegt worden, gefolgt von mehr als 41.000 Nutrias in Nordrhein-Westfalen. Andere Bundesländer folgen mit deutlichem Abstand und vier- oder dreistelligen Zahlen oder gar noch weniger erlegten Exemplaren.

Deutschlandweit steigt die Zahl der erlegten Nutrias seit Jahren an - zuletzt waren es insgesamt 131.157 Tiere. Im Vergleich zu den Zahlen vor 20 Jahren beträgt der Anstieg der getöteten Nutrias laut Verband rund 1.700 Prozent.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
So viele Nutrias erlegen Jäger im Südwesten
Invasive Art

So viele Nutrias erlegen Jäger im Südwesten

Sie kommen aus Südamerika, zerstören Schilfgürtel und gefährden heimische Tierarten - daher soll die Ausbreitung hierzulande eingedämmt werden. Was das für Baden-Württemberg bedeutet.

vor 2 Stunden

Nutrias breiten sich in Hessen aus
Umwelt

Nutrias breiten sich in Hessen aus

Die Nager aus Südamerika gelten als invasive Art, weil sie sich schnell vermehren. Große Probleme bereiten sie derzeit nicht - unter Beobachtung stehen sie dennoch.

06.09.2025

Warum mehr Nutrias eine Gefahr für den Hochwasserschutz sind
Schäden durch Nager

Warum mehr Nutrias eine Gefahr für den Hochwasserschutz sind

Einst wurden sie wegen ihres Pelzes auf Farmen gezüchtet, inzwischen kommen sie deutschlandweit vor. Vor allem an Flüssen und Deichen werden Nutrias laut Jägerschaft zu einer größer werdenden Gefahr.

05.08.2025

Wieder mehr Wild in Hessen erlegt - Sorge um Schweinepest
Jagd

Wieder mehr Wild in Hessen erlegt - Sorge um Schweinepest

Das Land Hessen zeigt sich zufrieden mit der diesjährigen Jagdstrecke. Bei einer Wildart betont das Landwirtschaftsministerium jedoch, dass weiterhin viel gejagt werden muss.

03.09.2024

Tiere

Hessens Jäger schießen immer mehr Nutrias

Nutrias wurden einst wegen ihres Pelzes aus Südamerika nach Europa eingeführt - und gelangten in Freiheit. In Hessen fühlen sich die Nager vor allem im Süden wohl.

19.11.2023