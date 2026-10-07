Invasive Art

So viele Waschbären wie nie zuvor in Hessen erlegt

Der Waschbär breitet sich in Hessen immer weiter aus. Wieviel Tiere wurden 2024/25 erlegt?

Mindestens 120.000 Waschbären leben laut dem Hessischen Landwirtschafts- und Jagdministerium schätzungsweise in Hessen. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Mindestens 120.000 Waschbären leben laut dem Hessischen Landwirtschafts- und Jagdministerium schätzungsweise in Hessen. (Archivbild)

Wiesbaden/Bad Nauheim (dpa/lhe) - In Hessen sind im vergangenen Jagdjahr so viele Waschbären erlegt worden wie nie zuvor. Im Jagdjahr 2024/25 stieg die Jagdstrecke nach Angaben des Hessischen Landwirtschafts- und Jagdministeriums auf 41.147 der nachtaktiven Raubtiere. In dieser Zahl enthalten sind auch rund 2.000 tot gefundene oder bei Verkehrsunfällen getötete Tiere, sogenanntes Fallwild. 

«Damit scheint der invasive Waschbär mittlerweile sogar häufiger zu sein als der heimische Fuchs», erklärte eine Sprecherin des Ministeriums. Im Jagdjahr 2024/25 wurden ihr zufolge in Hessen insgesamt 31.614 Füchse erlegt oder als Fallwild registriert.

Mindestens 120.000 Waschbären in Hessen

Zum Vergleich: Zehn Jahre zuvor, im Jagdjahr 2014/15, waren es laut Landesjagdverband noch 26.383 tote Waschbären. Die Zahlen umfassen allerdings jeweils nur solche Tiere, die außerhalb von Städten oder Ortschaften mit Fallen gefangen oder im Jagdrevier geschossen werden oder bei Verkehrsunfällen sterben.

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Mindestens 120.000 Waschbären leben laut Ministerium schätzungsweise in Hessen. Die steigenden Zahlen der Jagdstatistik würden auf einen Anstieg des Vorkommens hinweisen, so die Behörde.

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