So windig und nass wird der Start ins Wochenende
Regen, Gewitter und kräftige Böen prägen im Südwesten den Start ins Wochenende. Wo es zwischendurch trotzdem trocken bleiben könnte.
Stuttgart (dpa/lsw) - Ungemütliches Wetter erwartet die Menschen in Baden-Württemberg zum Start ins Wochenende. Neben häufigen Regenschauern und einzelnen möglichen Gewittern wird es vielerorts windig, wie es in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heißt. Auf exponierten Gipfeln des Schwarzwalds sind sogar orkanartige Böen möglich.
Im Schwarzwald, im Odenwald und in der Hohenlohe soll es anhaltend regnen. Sonst könnte es am Nachmittag auch trockene Abschnitte und Auflockerungen geben. Die Temperaturen erreichen zwischen 7 Grad in Oberschwaben und 12 Grad entlang des Rheins. Der Südwestwind weht frisch mit starken, in freien Lagen auch stürmischen Böen. Im Schwarzwald sind Sturmböen möglich.
Samstag weiter ungemütlich
In der Nacht zum Samstag soll es weiterhin regnen. Im Schwarzwald bestehe durch ergiebigen Dauerregen weiterhin Unwettergefahr. Die Temperaturen gehen demnach auf 7 bis 2 Grad zurück. Der Wind bleibt kräftig: Aus West werden weiterhin starke Böen erwartet, im Bergland und in Oberschwaben auch stürmische Böen. Im Bereich des Feldbergs seien erneut orkanartige Böen möglich.
Samstag soll es im Süden zunächst noch regnen. Im übrigen Land dürfte es trocken bleiben und häufig auflockern. Im Schwarzwald soll das Unwetter durch den ergiebigen Dauerregen im Tagesverlauf enden. Die Temperaturen erreichen auf der Albhochfläche nur 4 bis 7 Grad, am Rhein sind bis zu 11 Grad möglich. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest, der im Bergland böig auffrischen kann.