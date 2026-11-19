Stuttgart (dpa/lsw) - Sturm, Regen und Unwetter: In Baden-Württemberg bleibt es ungemütlich. Vor allem in den Mittelgebirgen hält sich das stürmische Wetter, im Schwarzwald geht das Unwetter mit ergiebigem Dauerregen weiter. Erst am Samstag lässt der Regen allmählich nach, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Heute fällt zunächst teilweise kräftiger Regen. Am Nachmittag geht dieser in wiederholte Schauer über, zwischendurch gibt es kurze Auflockerungen. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 13 Grad. Dazu weht ein frischer bis starker Südwestwind mit stürmischen Böen, im Bergland sind Sturmböen möglich. Im Hochschwarzwald drohen schwere Sturm- und orkanartige Böen. In der Nacht zum Freitag bleibt es regnerisch und windig.

Sturm und Regen halten auch am Freitag an

Am Freitag bleibt das Wetter laut DWD unbeständig. Im Tagesverlauf gebe es häufig Regenschauer, kurze Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen reichen von 8 Grad in Oberschwaben bis 13 Grad entlang des Rheins. Der Südwestwind frischt auf, in freien Lagen sind stürmische Böen möglich. Im Schwarzwald drohen Sturm-, auf exponierten Gipfeln orkanartige Böen.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In der Nacht zum Samstag kommt wieder Regen auf. Im Schwarzwald setzt sich das Unwetter mit ergiebigem Dauerregen fort. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 3 Grad.

Am Samstag regnet es bis zum Mittag im Süden weiter, im Rest des Landes bleibt es trocken. Es lockert auf und die Sonne zeigt sich öfter. Auch im Schwarzwald entspannt sich die Wetterlage. Auf der Albhochfläche wird es mit 4 bis 7 Grad teilweise kühl, am Rhein werden bis zu 11 Grad erreicht. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest.