Viel Regen, Gewitter und kräftige Böen im Südwesten
Es wird ungemütlich im Südwesten. In der ersten Woche dürfte es vielerorts nass und stürmisch werden. Die Sonne macht sich rar.
Stuttgart (dpa/lsw) - Die Menschen in Baden-Württemberg sollten in den kommenden Tagen besser einen Regenschirm mitnehmen, wenn sie vor die Haustür gehen - und diesen gut festhalten. Denn die erste Wochenhälfte wird viel Regen und Sturm mit sich bringen, wie aus der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht.
Am Montag sei das Wetter unbeständig, mit häufigen Schauern und wahrscheinlich auch kurzen Gewittern. Die Temperaturen blieben mild bei 6 bis 14 Grad. In Schwarzwaldhochlagen gebe es schwere Sturmböen, am Feldberg orkanartige Böen.
Sturm und Regen am Dienstag
In der Nacht zu Dienstag sei es bedeckt und verbreitet regne es. Am Dienstag seien dann Sturm und Regen angesagt, teilte der DWD mit. Vormittags regne es kräftig, nachmittags lasse der Regen dann nach und es lockere auf, wobei es dazwischen Regenschauer und Gewitter geben soll. Die Höchstwerte reichten von 10 Grad an der oberen Donau bis zu 17 Grad im Oberrheingraben. Im Bergland seien schwere Sturmböen und in exponierten Lagen Unwetter durch orkanartige Böen und Orkanböen wahrscheinlich.
In der Nacht zu Mittwoch regne es örtlich zeitweise kräftig und es bleibe weiterhin stürmisch. Am Mittwoch sei es dann stark bewölkt und wiederholt gebe es Schauer und kurze Gewitter. Die Temperaturen stiegen auf 7 Grad im Bergland bis 15 Grad am Oberrhein, teilte der DWD mit.