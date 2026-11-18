Stuttgart (dpa/lsw) - In Baden-Württemberg drohen Gewitter, schwere Sturmböen und anhaltender Regen - im Südwesten wird es in den nächsten Tagen äußerst ungemütlich. Vor allem im Schwarzwald ist die Gefahr von Unwettern und schauerartigem Dauerregen hoch, und zwar für den Rest der Woche, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtete. Dann stürzen dort die Temperaturen ab und auf den Gipfeln ist Neuschnee möglich.

Heute wird es im Land zunächst wechselhaft: Mal zeigt sich die Sonne, mal regnet es, mitunter begleitet von Blitz und Donner. Die Temperaturen bewegen sich dem DWD zufolge zwischen 10 und 15 Grad. Im Schwarzwald geht es deutlich heftiger zu mit anhaltendem Regen, Unwettern und Sturmböen bis 80 Kilometer pro Stunde oder auch orkanartigen Böen in den Hochlagen. Dort bleibt es auch in der Nacht zum Donnerstag sehr stürmisch, im Rest des Landes beruhigt sich die Lage zunächst.

Bei diesen Wetterlagen sollten die Wälder gemieden werden, mahnte Landwirtschaftsministerin Marion Gentges (CDU). Die Bäume seien durch den Hitzesommer geschwächt, trockene und abgestorbene Äste könnten infolge starker Böen plötzlich abbrechen und Menschen erheblich verletzen.

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Wetter beruhigt sich etwas - im Schwarzwald weiter Unwetter

Am Donnerstag regnet es dann von seltenen Auflockerungen abgesehen weiter kräftig. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 14 Grad. Für den Schwarzwald warnt der DWD erneut vor Unwettern wegen ergiebigen Dauerniederschlags mit Regenmengen zwischen 60 und 80 Litern pro Quadratmeter. Auf den Gipfeln drohen orkanartige Böen. Die Nacht zum Freitag bleibt regnerisch, windig und stürmisch.