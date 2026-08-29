So wird das Wochenend-Wetter im Südwesten
Das Wetter in Baden-Württemberg beruhigt sich nach den Unwettern zunächst. Am Samstag gibt es Sonne und Quellwolken, später ziehen von Westen neue Wolken auf.
Stuttgart (dpa/lsw) - Nach den jüngsten Unwettern im Südwesten beruhigt sich das Wetter am Wochenende wieder. Am Samstag ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eine Mischung aus Sonne und Quellwolken möglich. Meist bleibt es aber trocken. Erst am Nachmittag sollen von Westen her mehr Wolken aufziehen, zum Abend hin könnten vereinzelt Regentropfen fallen.
Die Höchstwerte am Samstag liegen zwischen 21 Grad im oberen Bergland und 27 Grad am Rhein. Dazu weht laut DWD ein mäßiger Südwestwind mit frischen bis starken Böen. Auf dem Feldberg seien zudem auch stürmische Böen möglich. In der Nacht zum Sonntag ziehen der Vorhersage zufolge Wolken durch, örtlich könne auch etwas Regen fallen. Die Frühwerte sollen bei 12 bis 19 Grad liegen. Am kühlsten wird es wohl in Oberschwaben.
Sonne am Sonntag eher im Süden
Am Sonntag soll es heiter bis wolkig werden. Die meisten Sonnenstunden sind den DWD-Experten zufolge südlich der Donau zu erwarten. Es dürfte überwiegend trocken bleiben. Die Höchstwerte sollen 22 Grad im Bergland und 27 Grad am Rhein erreichen. Dazu wird mäßiger Südwestwind mit teilweise starken, im Hochschwarzwald stürmischen Böen erwartet.
In der Nacht zum Montag zieht der Vorhersage zufolge ein Regengebiet durch: Zeitweise soll es stark bewölkt bis bedeckt sein, vereinzelt sind auch Gewitter nicht ausgeschlossen. Zum Wochenanfang erwartet der Wetterdienst dann einen Mix aus Sonne und Wolken sowie vereinzelte Schauer bei Höchstwerten zwischen 20 und 26 Grad.