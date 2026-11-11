So wird im Südwesten der 11.11. gefeiert

Ravensburg (dpa/lsw) - Ein Blätz wird aus dem Kerker befreit, der Narrenwecker gestellt und Rathäuser gestürmt: Auch wenn am 11. November andernorts die fünfte Jahreszeit mit großen Partys beginnt, pflegen die Narren in Baden-Württemberg ihre eigenen Traditionen.

In Konstanz wird der «Freie Blätz» am Pulverturm befreit und freigesprochen, in Karlsruhe-Durlach steht der Rathaussturm an, im oberschwäbischen Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) klingelt der Narrenwecker. Doch mit dem großen Feiern halten sich die Fasnachtsvereine im Südwesten noch zurück.

Schwäbisch-alemannische Fastnacht startet am 6. Januar

Denn anders als im Rheinland beginnt die schwäbisch-alemannische Fasnet traditionell erst am Dreikönigstag, dem 6. Januar. Der 11.11. um 11.11 Uhr habe in der Region keine vergleichbare Bedeutung, heißt es von der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN). Der Auftakt im November sei vor allem eine rheinische Tradition, etwa in Köln oder Düsseldorf.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

«Der Elfte Eflte ist für viele Narren ein Tag der Freude. Vor allem aber ein Tag der Vorfreude. Die eigentliche Fasnet mit Häsern und Masken, Bällen und Narrensprüngen, beginnt zwar noch nicht, aber wir sind für ein paar Stunden in närrischer Stimmung», erklärte ein VSAN-Sprecher.

Aber warum werde am 11.11. überhaupt närrisch gefeiert? «Mit dem Martinstag begann früher eine dem Weihnachtsfest vorgelagerte Fastenzeit.» Wie an der eigentlichen Fastnacht vor dem Aschermittwoch sei der Tag also die letzte Gelegenheit gewesen, um alle verderblichen Lebensmittel aufzubrauchen. «Und wo viel gegessen und getrunken wurde, ging es schon immer lustig zu. Das hat der "Eflte Elfte" mit der Fastnacht gemein.»

Holzmasken bleiben im Schrank

Doch mit der eigentlichen Fasnet habe der Termin wenig zu tun. «Sie beginnt allerfrühestens am Dreikönigstag mit der Vorfastnachtszeit.» Strenggenommen dauere die eigentliche Haupt- oder Hochfastnacht immer nur vom «Schmutzigen Donnerstag» bis zum Fastnachtsdienstag. Die für die schwäbisch-alemannische Fastnacht so typischen Häser mit Holzmasken sollten am Elften Elften noch im Schrank bleiben.