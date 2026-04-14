Nach Wahl im Südwesten

So wollen Grüne und CDU die Ministerien verteilen

Nach der Wahl betonen Politiker immer, dass es nur um Inhalte gehe. Hinter den Kulissen wird aber natürlich über die Verteilung der Macht gestritten. Worauf sich Grüne und CDU geeinigt haben.

Sie dürften sich als Ministerpräsident und Stellvertreter am Kabinettstisch wiedertreffen: Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU). Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Sie dürften sich als Ministerpräsident und Stellvertreter am Kabinettstisch wiedertreffen: Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU).

Stuttgart (dpa/lsw) - Grüne und CDU haben sich in ihren Sondierungsgesprächen in Baden-Württemberg nicht nur auf inhaltliche Grundlagen geeinigt, sondern auch bereits die Verteilung der Ministerien vereinbart. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen erfuhr, sollen die Grünen fünf Fachministerien der neuen Landesregierung besetzen und die CDU sechs. Die Grünen stellen mit Cem Özdemir außerdem den Ministerpräsidenten, der im Staatsministerium residiert. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Der Einigung zufolge müssen die Grünen mit dem Kultusministerium eines der wichtigsten Ministerien der Landesregierung an die CDU abgeben. Auch das Verkehrsministerium soll demnach an die Christdemokraten gehen, nachdem es 15 Jahre unter grüner Führung stand. Auch der Posten des Landtagspräsidenten oder der Landtagspräsidentin soll demnach an die CDU gehen. Dafür übernehmen die Grünen die Macht im Wohnungsbauministerium. 

So sieht die Verteilung der Ministerien genau aus: 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Grüne: 

  • Staatsministerium
  • Finanzministerium
  • Umweltministerium
  • Sozialministerium
  • Wissenschaftsministerium
  • Bauministerium

CDU: 

  • Innenministerium
  • Kultusministerium
  • Verkehrsministerium
  • Justizministerium
  • Landwirtschaftsministerium
  • Wirtschaftsministerium

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Sondierung zieht sich - Ungeduld mit CDU und Grünen wächst
Regierungsbildung im Südwesten

Sondierung zieht sich - Ungeduld mit CDU und Grünen wächst

Im Landtag wird schon die neue Sitzordnung eingebaut - wer künftig auf der Regierungsbank sitzt, ist aber weiter unklar. Grüne und CDU kommen mit ihren Sondierungsgesprächen weiter nicht zum Ende.

10.04.2026

Darum haben Grüne und CDU die größte Hürde schon geschafft
Expertenmeinung

Darum haben Grüne und CDU die größte Hürde schon geschafft

Ein Politikwissenschaftler sieht die größte Hürde zwischen Özdemir und Hagel als genommen – ein Scheitern der anstehenden Gespräche betrachtet er als «extrem unwahrscheinlich».

20.03.2026

«Schmutzwahlkampf»: CDU macht Grünen schwere Vorwürfe
Hagel-Video

«Schmutzwahlkampf»: CDU macht Grünen schwere Vorwürfe

Ein acht Jahre altes Video setzt den CDU-Spitzenkandidaten kurz vor der Wahl unter Druck. Dahinter stehe keine grüne Kampagne, versichert Kretschmann seinem Koalitionspartner. Der sieht das anders.

03.03.2026

CDU stärkste Kraft im Südwesten – Grüne schwach
Bundestagswahl im Südwesten

CDU stärkste Kraft im Südwesten – Grüne schwach

Die CDU schneidet im Südwesten noch stärker ab als im Bund – und regt sich über das neue Wahlrecht auf. Die Grünen verlieren ihren Kretschmann-Bonus. Und die AfD verdoppelt ihr Ergebnis.

24.02.2025

CDU stärkste Kraft im Südwesten – schwache Grüne
Bundestagswahl im Südwesten

CDU stärkste Kraft im Südwesten – schwache Grüne

Die CDU schneidet im Südwesten noch stärker ab als im Bund - und regt sich über das neue Wahlrecht auf. Die Grünen verlieren ihren Kretschmann-Bonus. Nun steht das Land vor dem nächsten Wahlkampf.

23.02.2025