CDU-Parteitag

Söder beklagt «Renaissance von Linksextremisten»

Der CSU-Chef zu Gast bei Freunden: Söder nutzt die Bühne beim CDU-Parteitag für die Abteilung Attacke. Im Visier: die Linke.

Söder war zu Gast bei der Schwesterpartei. Foto: Katharina Kausche/dpa
Söder war zu Gast bei der Schwesterpartei.

Stuttgart (dpa) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat bei seinem Besuch des CDU-Bundesparteitags in Stuttgart vor einer Zusammenarbeit mit der Linken gewarnt und die Linke heftig attackiert. «Deutschland darf nicht nochmal vom Sozialismus regiert werden», sagte Söder. Links sei nicht schick oder elegant, sondern altbacken und gehe in die falsche Richtung.

Dennoch erlebe man eine «Renaissance von Linksextremisten», kritisierte Söder mit Blick auf den Anschlag auf die Berliner Stromversorgung. «Kein Pardon für Linksextreme - die gehören genauso hinter Schloss und Riegel.»

Mit Blick auf die Linken-Fraktionschefin im Bundestag, Heidi Reichinnek, sprach der CSU-Chef von einer «scheinheiligen Barrikadenpredigerin». «Wenn die immer auftritt - ich verstehe meistens nicht, was sie sagt, weil sie noch schneller redet als wir.»

Söder kritisierte in seiner Rede zudem, dass die zunehmenden Attacken auf jüdisches Leben in Deutschland nicht nur von rechts außen kämen oder von Islamisten, sondern «auch von dieser ganzen linken Blase». Er sprach in dem Zusammenhang von «schleichenden Kulturintellektuellen», die auch der Ukraine vorgeschlagen hätten, nach zwei Wochen die Waffen zu strecken. «Solche Klugscheißer helfen unserem Land nicht.»

