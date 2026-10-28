Im Stadtteil Wesertor

Softair-Schüsse aus Fenster lösen Polizeieinsatz aus

Besorgte Anwohner eines Wohnhauskomplexes in Kassel alarmieren am Abend die Polizei. Gegen ihre Fensterscheiben sind Schüsse abgefeuert worden.

Getroffen und verletzt wurde von den Schüssen laut Polizei niemand. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Getroffen und verletzt wurde von den Schüssen laut Polizei niemand. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Schüsse aus täuschend echt aussehenden Softair-Pistolen haben in Kassel für einen Polizeieinsatz gesorgt. Zwei Männer im Alter von 50 und 33 Jahren sollen am Dienstagabend aus dem Fenster einer Wohnung geschossen und dabei Fenster anderer Wohnungen getroffen haben, wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand.

Besorgte Anwohner hätten gegen 22.45 Uhr Schüsse aus einem Mehrparteienhaus gemeldet, hieß es. Mehrere Streifen umstellten das Gebäude und nahmen kurz darauf die beiden Männer, bei denen sich um einen Bewohner und seinen Besucher handelte, vorläufig fest.

Die Beamten stellten zwei Softair-Pistolen sicher, aus denen auch Stahlkugeln verschossen werden können. Zudem seien Druckluftpatronen, Schrotkapseln und Kugelgeschosse gefunden worden. Die Polizei ermittelt gegen die Männer wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schüsse und Kokain: 21-Jähriger attackiert Polizei in Kassel
Festnahme eskaliert

Schüsse und Kokain: 21-Jähriger attackiert Polizei in Kassel

Nach Schüssen mit einer Schreckschusspistole greift ein junger Mann in Kassel die Polizei an. Bei seiner Festnahme entdecken die Beamten Kokain bei ihm.

19.08.2026

Jugendlicher in Kassel bei Messerangriff schwer verletzt
Streit eskaliert

Jugendlicher in Kassel bei Messerangriff schwer verletzt

Ein 17-Jähriger schwebt nach einer Messerattacke in Kassel in Lebensgefahr. Wer sind die beiden Verdächtigen, nach denen die Polizei jetzt fahndet?

18.11.2025

Mann schießt mit Softair-Waffe - Festnahme
Softair-Waffe

Mann schießt mit Softair-Waffe - Festnahme

Zunächst fahndet die Polizei erfolglos nach dem Mann, bis er am Abend selbst den Notruf wählt.

21.05.2025

Softair-Pistole im Zug: Jugendliche lösen Polizeieinsatz aus
Kriminalität

Softair-Pistole im Zug: Jugendliche lösen Polizeieinsatz aus

In einer Bahn in Richtung Karlsruhe alarmieren Fahrgäste die Polizei. Zwei Jugendliche sollen dort mit einer Waffe hantiert haben. Gegen die beiden wird nun ermittelt.

05.02.2025

Polizei

Schüsse auf Fenster eines Wohnhauses

22.05.2023