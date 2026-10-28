Softair-Schüsse aus Fenster lösen Polizeieinsatz aus
Besorgte Anwohner eines Wohnhauskomplexes in Kassel alarmieren am Abend die Polizei. Gegen ihre Fensterscheiben sind Schüsse abgefeuert worden.
Kassel (dpa/lhe) - Schüsse aus täuschend echt aussehenden Softair-Pistolen haben in Kassel für einen Polizeieinsatz gesorgt. Zwei Männer im Alter von 50 und 33 Jahren sollen am Dienstagabend aus dem Fenster einer Wohnung geschossen und dabei Fenster anderer Wohnungen getroffen haben, wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand.
Besorgte Anwohner hätten gegen 22.45 Uhr Schüsse aus einem Mehrparteienhaus gemeldet, hieß es. Mehrere Streifen umstellten das Gebäude und nahmen kurz darauf die beiden Männer, bei denen sich um einen Bewohner und seinen Besucher handelte, vorläufig fest.
Die Beamten stellten zwei Softair-Pistolen sicher, aus denen auch Stahlkugeln verschossen werden können. Zudem seien Druckluftpatronen, Schrotkapseln und Kugelgeschosse gefunden worden. Die Polizei ermittelt gegen die Männer wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.