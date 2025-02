Sohn bestreitet versuchten Mord an 99-Jähriger

Detmold (dpa) - Zum Prozessauftakt um einen versuchten Mord an einer 99-Jährigen am Landgericht Detmold hat der Sohn der Frau eine Tötungsabsicht bestritten. Angeklagt ist ein 71 Jahre alter Mann aus Fellbach bei Stuttgart. Laut Anklage soll er am Abend des 11. August 2024 im lippischen Lemgo seine im Rollstuhl sitzende schwer sehbehinderte Mutter zweimal eine Kellertreppe hinuntergestoßen haben. Die Staatsanwaltschaft geht von einem versuchten Mord aus.