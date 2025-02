Mutter die Treppe runtergestoßen: Haft für 72-Jährigen

Detmold (dpa) - Ein 72 Jahre alter Mann aus Fellbach ist vom Landgericht Detmold nach einem Mordversuch an seiner eigenen Mutter wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Das Schwurgericht stellte zwar fest, dass der frühere Mediziner im August des vergangenen Jahres seine 99 Jahre alte Mutter in Lemgo heimtückisch und in Tötungsabsicht samt ihrem Rollstuhl eine Treppe hinuntergestoßen hatte, erkannte aber auf einen sogenannten freiwilligen Rücktritt vom Versuch.