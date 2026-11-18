Offenburg (dpa/lsw) - Nachdem ihr Sohn vor drei Jahren in Offenburg einen Mitschüler erschossen hat, beginnt heute (9.00 Uhr) vor dem Landgericht Offenburg der Prozess gegen die Eltern des Jugendlichen. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden fahrlässige Tötung und illegalen Waffenbesitz vor. Die Eltern hätten die Waffe ohne hinreichende Sicherung gelagert und trügen daher Schuld daran, dass ihr damals 15-jähriger Sohn diese zur Tötung des Mitschülers verwenden konnte.

Das Verfahren startete bereits ein erstes Mal im April und wird neu aufgerollt. Grund für die Unterbrechung war, dass der mittlerweile 17-jährige Sohn entgegen der ursprünglichen Ankündigung doch vor Gericht als Zeuge aussagen wollte und sein Anwalt die zuvor festgelegten Termine nicht wahrnehmen konnte.

Sohn wurde wegen Mordes verurteilt

Der damals 15-jährige Sohn der beiden Angeklagten hatte im November 2023 einen gleichaltrigen Mitschüler in einem Klassenzimmer erschossen. Das Gericht verurteilte ihn unter anderem wegen Mordes zu acht Jahren und neun Monaten Jugendstrafe. Die Tatwaffe sowie die Munition stammten aus dem Haushalt der Eltern.

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