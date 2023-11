Solaranlage auf Balkon explodiert: Bewohner verletzt

Riedstadt (dpa/lhe) - Eine auf einem Balkon explodierte Solaranlage hat ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Riedstadt-Wolfskehlen (Landkreis Groß-Gerau) verursacht. Ersten Erkenntnissen zufolge war am frühen Samstagmorgen einer von zwei Speicherblöcken eines Stromspeichers der Anlage im ersten Stockwerk des Hauses explodiert, wie die Polizei mitteilte. Dadurch wurden die Holzverkleidungen am Gebäude in Brand gesetzt. Der 59-jährige Bewohner erlitt eine Rauchvergiftung und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden bewegt sich nach ersten Schätzungen im niedrigen sechsstelligen Bereich, wie es in der Mitteilung hieß.