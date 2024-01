Toter Mann nach Brand in Mehrfamilienhaus entdeckt

Riedstadt (dpa) - Beim Löschen eines Wohnungsbrandes in Riedstadt (Landkreis Groß-Gerau) hat die Feuerwehr einen toten Mann entdeckt. Er habe im Badezimmer der brennenden Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gelegen, sagte ein Polizeisprecher. Ob der Mann am Samstagnachmittag durch den Brand gestorben sei, sei noch unklar. Weitere Menschen seien nach derzeitigen Erkenntnissen nicht zu Schaden gekommen. Angaben zur Brandursache konnte der Polizeisprecher zunächst nicht machen. Die Kripo habe die weiteren Ermittlungen übernommen, hieß es.