Unbekannter Toter in Teich gefunden

Fulda (dpa/lhe) - In einem Teich in Fulda ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Die Todesursache sowie die Identität des Toten sollen nun ermittelt werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. Ein Zeuge hatte der Polizei demnach am Montag die Person in dem Gewässer gemeldet. Vor Ort fanden die Beamten den augenscheinlich schon länger im Wasser treibenden Toten. Die Leiche soll obduziert werden.